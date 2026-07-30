Ракета Х-101 упала в 50 километрах от Люблина, - Туск

Х-101 в Польше имела боеголовку

Туск отметил, что во время массированного ракетного удара по Украине одна из крылатых ракет Х-101 нарушила польское воздушное пространство.

"Она упала в 50 км от города Люблин. Ракета имела вооружение", - сказал премьер.

Туск заметил, что, скорее всего, это была российская ракета.

"Я хотел бы поблагодарить всех лидеров ЕС и НАТО за их солидарность и готовность помочь", - сообщил он.

Сикорский о взрыве Х-101

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня днем рассказал программе BBC "World at One" о ракете Х-101 в Польше, пишет The Guardian.

Сикорский заявил, что непонятно, был ли ракетный инцидент умышленным или нет.

"Мы не знаем, была ли это неисправность, или умышленный поступок, но на этом этапе мы должны держать варианты открытыми". .

Он сказал, что союзникам нужно "соблюдать наш план помощи Украине", с особым акцентом на ракетах ПВО.

По его мнению, Россия может рассчитывать, что может сломить сопротивление Украины атаками на отопление и производство электроэнергии.

"Они уничтожили 80% мощностей Украины для производства электроэнергии, что, конечно, влияет и на гражданское население, и на производственные мощности в оборонном секторе", - отметил министр.

И сказал, что Путин, похоже, в отчаянии бросает все вооружение на Украину. В частности, в ночь на 30 июля атакованы Киев и Запад страны.