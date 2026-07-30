RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ракета Х-101 упала в 50 километрах от Люблина, - Туск

17:48 30.07.2026 Чт
2 мин
Х-101 взорвалась в поле между селами Тарнава-Колония и Токары
aimg Елена Бджола
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)

Ракета, упавшая в Польше 30 июля, имела боевую часть. Скорее всего, она прилетела из страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска в Х.

Х-101 в Польше имела боеголовку

Туск отметил, что во время массированного ракетного удара по Украине одна из крылатых ракет Х-101 нарушила польское воздушное пространство.

"Она упала в 50 км от города Люблин. Ракета имела вооружение", - сказал премьер.

Туск заметил, что, скорее всего, это была российская ракета.

"Я хотел бы поблагодарить всех лидеров ЕС и НАТО за их солидарность и готовность помочь", - сообщил он.

Сикорский о взрыве Х-101

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня днем рассказал программе BBC "World at One" о ракете Х-101 в Польше, пишет The Guardian.

Сикорский заявил, что непонятно, был ли ракетный инцидент умышленным или нет.

"Мы не знаем, была ли это неисправность, или умышленный поступок, но на этом этапе мы должны держать варианты открытыми". .

Он сказал, что союзникам нужно "соблюдать наш план помощи Украине", с особым акцентом на ракетах ПВО.

По его мнению, Россия может рассчитывать, что может сломить сопротивление Украины атаками на отопление и производство электроэнергии.

"Они уничтожили 80% мощностей Украины для производства электроэнергии, что, конечно, влияет и на гражданское население, и на производственные мощности в оборонном секторе", - отметил министр.

И сказал, что Путин, похоже, в отчаянии бросает все вооружение на Украину. В частности, в ночь на 30 июля атакованы Киев и Запад страны.

Напомним, что в ночь на 30 июля российская ракета Х-101 залетела в Польшу. Воздушные силы страны были готовы сбить ее в случае продления полета, заявил Туск.

30 июля в Польше срочно созвана координационная группа после того, как неизвестный объект нарушил воздушное пространство страны.

Утром 30 июля в Люблинском воеводстве Польши правоохранители обнаружили воронку на месте падения неизвестного объекта после воздушной тревоги.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд ТускРоссийская ФедерацияПольшаРакеты