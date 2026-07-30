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Польща була готова збити ракету, якби вона продовжила політ, - Туск

12:49 30.07.2026 Чт
2 хв
За словами польського прем'єра, все вказує на російську крилату ракету Х-101
aimg Валерій Ульяненко
Польща була готова збити ракету, якби вона продовжила політ, - Туск Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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В ніч на 30 липня російська ракета залетіла у повітряний простір Польщі. Повітряні сили країни були готові збити її у разі продовження польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського прем'єра Дональда Туска і допис Оперативного командування видів Збройних сил Польщі.

"Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101", - зазначив Туск.

За даними Оперативного командування видів Збройних сил Польщі, один із повітряних об'єктів о 3:29 наблизився до польського кордону на відстань близько 5 км. Після цього він змінив курс і полетів у східному напрямку.

Водночас о 3:40 у повітряному просторі Польщі зафіксували невідомий об'єкт, який рухався на захід. Для його ідентифікації та перехоплення в район направили черговий винищувач F-16.

Однак уже о 3:46, ще до того, як вдалося ідентифікувати об'єкт, він зник із радарів. Для перевірки та остаточного підтвердження показань технічних систем радарів до району, де востаннє фіксували об'єкт, направили гелікоптер Мі-24.

Екіпаж гелікоптера визначив ймовірне місце падіння об'єкта на незабудованій території поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві.

Туди направили наземну пошуково-рятувальну групу та інші профільні служби. Наразі на місці тривають пошукові й оперативні заходи.

Що передувало

Уночі стало відомо, що на сході Польщі оголосили повітряну тривогу через російську атаку на західні області України. Згодом з'явилася інформація, що одна або дві ракети могли ненадовго увійти до повітряного простору Польщі.

Пізніше у Люблінському воєводстві місцеві жителі чули потужні вибухи. Згодом у полі поблизу села Тарнава-Колонія виявили велику вирву, яка, ймовірно, утворилася після падіння невідомого об'єкта.

Зазначимо, Дональд Туск повідомив, що 30 липня у Польщі терміново скликають координаційну групу після порушення повітряного простору невідомим об'єктом.

Т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вночі над територією Польщі пролетіла російська крилата ракета Х-101.

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