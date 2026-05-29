Ракета Blue Origin вибухнула під час запуску: NASA ризикує втратити місячну програму

Що сталося на мисі Канаверал?

Інцидент відбувся приблизно о 21:00 (за місцевим часом) у період так званого "гарячого" випробування, коли ракета запускає двигуни, але залишається закріпленою на землі.

Буквально за секунди після старту систему охопило полум'я. Потужна вибухова хвиля змусила здригнутися будинки у прилеглих містах Кейп-Канаверал та Коко-Біч, а заграву від пожежі зафіксували навіть у Південній Кароліні.

Засновник компанії Джефф Безос оперативно відреагував на подію, зазначивши, що всі співробітники живі, здорові та перебувають у безпеці. Водночас мільярдер назвав цей інцидент "дуже важким днем", але запевнив, що компанія відбудує майданчик і повернеться до польотів.

Пожежа на стартовому комплексі №36 тривала понад дві години після вибуху, проте місцева влада заявила, що загрози отруєння токсичними випарами немає.

Чому цей вибух - удар під дих для NASA?

Аварія New Glenn є колосальним випробуванням для графіку NASA. Лише за два дні до катастрофи Blue Origin виграла великий контракт на запуск першої з трьох місій, які мали розпочати будівництво майбутньої місячної бази вартістю 20 мільярдів доларів.

Крім того, компанія Безоса веде запеклу боротьбу зі SpaceX Ілона Маска за створення посадкових модулів для висадки астронавтів на поверхню Місяця у рамках майбутніх місій Artemis III (2027 рік) та Artemis IV (2028 рік). Тепер ці терміни доведеться кардинально переглянути.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман вже заявив, що агенція проведе повну оцінку ситуації. Він підкреслив, що космічні польоти не вибачають помилок, а створення важких ракет - це неймовірно складний процес.

Поки Blue Origin офіційно називає вибух "аномалією", експерти очікують на чергове примусове зупинення випробувальних космічних польотів від Федерального авіаційного управління США (FAA).