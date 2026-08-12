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"Ракет немає": Ігнат пояснив, чому ПС більше не показуватимуть статистику по балістиці

22:56 12.08.2026 Ср
2 хв
Офіційні звіти стали приводом для радощів російських пропагандистів
aimg Валерій Ульяненко
"Ракет немає": Ігнат пояснив, чому ПС більше не показуватимуть статистику по балістиці Фото: ППО NASAMS (Getty Images)
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В України немає ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot, тому ворожа балістика не збивається. Публікації про це потім скрінять і тиражують росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"Ну ок, я розумію, що і так всі все знають і бачать, що тема дуже чутлива, особливо для столиці. Але… наприклад: прилетіло 28 балістичних, ставимо офіційне повідомлення - 28/0. Результат - "ПС не збили жодної ракети", і пишуть усі наші медіа і тиражують по всій країні", - написав він.

Ігнат зазначив, що потім це повідомлення розповсюджують ворожі ресурси, "аплодуючи стоячи".

"Ну хіба недостатньо інфи, що ворог завдав масованого удару по місту балістикою, є влучання на 10-ти локаціях?! Про це йде мова! Ракет до петріот немає…", - йдеться в його заяві.

&quot;Ракет немає&quot;: Ігнат пояснив, чому ПС більше не показуватимуть статистику по балістиціФото: коментар Ігната про ракети до ППО (скріншот)

Нагадаємо, сьогодні Ігнат заявив, що ПС продовжують інформувати українців про повітряні загрози та характер атак РФ. Зокрема, в онлайн-режимі через месенджери Telegram, Viber і WhatsApp вони й надалі повідомляють про повітряні цілі.

Раніше, 11 липня, Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що ПС припиняють включати до щоденних зведень інформацію про ракети, які запускає Росія. Співрозмовники видання пояснили це вимушеними заходами безпеки.

Зазначимо, Ігнат нещодавно закликав українські медіа відмовитися від публікації новин із заголовками на кшталт "Не збито жодної ракети".

За його словами, такі повідомлення "нікому не допоможуть", а українські ЗМІ фактично "виконують всю роботу за пропагандистку Скабеєву".

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