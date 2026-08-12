ua en ru
Ср, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Балістики у ранкових зведеннях не буде: Повітряні сили підтвердили зміни

19:58 12.08.2026 Ср
2 хв
Обмеження не стосуються повідомлень про загрози в режимі реального часу
aimg Іван Носальський
Балістики у ранкових зведеннях не буде: Повітряні сили підтвердили зміни Ілюстративне фото: у зведеннях Повітряних сил більше не буде балістики (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Повітряні сили України перестали публікувати інформацію про запущену та збиту російську балістику у ранкових звітах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у Facebook.

Ігнат звернув увагу, що Повітряні сили не перестали інформувати українців про повітряні загрози та характер атак противника. У режимі онлайн у месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp вони продовжують надавати ту ж інформацію про повітряні цілі, що й раніше.

Також зберігається формат ранкових звітів про результат бойової роботи українських захисників за ніч.

"Втім, військовим керівництвом прийнято рішення ввести певні зміни (обмеження) в ранкових зведеннях щодо ворожої "балістики" (під час масованих атак) - кількості запущених/збитих/пригнічених цілей, що не досягли", - підкреслив Ігнат.

За його словами, військові й надалі надаватимуть медіа узагальнену інформацію про кількість запущених російських ракет, у тому числі і балістики.

Як приклад він розповів, що в липні росіяни застосували понад 450 ракет, майже 200 з них були балістичними.

Ігнат нагадав, що ранкові зведення по ударах змінювали вже близько 10 разів від початку війни.

Чутки про новий формат зведень Повітряних сил

Нагадаємо, 11 липня Bloomberg із посиланням на джерела писало про те, що українські Повітряні сили припиняють публікувати у щоденних зведеннях інформацію про ракети, які запустила РФ.

Співрозмовники видання назвали такі нововведення вимушеними безпековими заходами.

У свою чергу Ігнат нещодавно закликав українські медіа припинити публікувати новини із заголовками "Не збито жодної ракети".

Він додав, що від цього "нікому не буде легше", а українські новинні ресурси "роблять всю роботу за пропагандистку Скабеєву".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Повітряні сили України Війна в Україні Ракетний удар Ракети
Новини
Контрнаступ у два етапи: Драпатий відзвітував про звільнення 26 сіл з січня
Контрнаступ у два етапи: Драпатий відзвітував про звільнення 26 сіл з січня
Аналітика
Склади під ударом: чому з магазинів зникають молочка та сигарети і до чого готуватися покупцям
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Склади під ударом: чому з магазинів зникають молочка та сигарети і до чого готуватися покупцям