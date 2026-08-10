"Не нагнітайте!". Повітряні сили звернулися до медіа через "незбиті ракети"
ППО України щодня протистоїть масованим атакам РФ усіма наявними засобами. І, попри все, має успіхи у збитті ворожих ракет і дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил полковника Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
ПС закликали медіа
Ігнат вкотре звернувся до українських медіа та Telegram-каналів.
"Наші моніторингові групи подивилися, скільки було інформації саме по балістиці за, власне, крайні атаки, зокрема, на Одещину. Забиваєте в Google "Повітряні сили", - "не збито жодної жодної ракети", - зазначив він.
Речник ПС додав, що це тисячі посилань, від яких нікому не стане легше.
"Якщо ми будемо нагнітати, власне, такими заголовками… Противник просто бере і цитує, і передруковує…. українські медіа, українські Telegram -канали", - зауважив Ігнат.
Він додав, що не треба робити "всю роботу за Скабєєву, за Соловйова і так далі". І наголосив, що подача інформації дуже важлива для української внутрішньої аудиторії.
Повітряні сили роблять свою роботу
Полковник підкреслив:
- українська сторона очікує поставок від партнерів,
- проводиться величезна робота,
- поки є проблематика з відсутністю антибалістичного озброєння.
За словами Ігната, ворог нині атакує портову інфраструктуру, логістику. Росія хоче вплинути на певні економічні важелі.
РФ використовує при цьому велику кількість різних повітряних засобів:
- ракети, що летять по балістичній траєкторії,
- дрони-камікадзе, в тому числі реактивні,
- крилаті та авіаракети.
ППО героїчно протистоїть цим атакам усіма наявними засобами, підтвердив Ігнат.
Показник збиття дронів типу "Шахед" залишається максимально високим - до 95%.
"Звісно, про ракети, які летять по балістичній траєкторії, на жаль, не можна так казати через відсутність ракет до Patriot - єдиної системи, здатної протидіяти балістиці", - каже Ігнат.
Раніше РБК-Україна писало, що командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розказав про плани Росії. Країна-агресорка налаштована майже втричі збільшити кількість балістичних ракет у межах одного повітряного нападу по Україні.
Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Проте за кілька тижнів відмовився від своїх слів через побоювання, що технології опиняться в чужих руках.