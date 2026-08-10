"Не нагнітайте!". Повітряні сили звернулися до медіа через "незбиті ракети"

ППО України щодня протистоїть масованим атакам РФ усіма наявними засобами. І, попри все, має успіхи у збитті ворожих ракет і дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил полковника Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

ПС закликали медіа

Ігнат вкотре звернувся до українських медіа та Telegram-каналів.

"Наші моніторингові групи подивилися, скільки було інформації саме по балістиці за, власне, крайні атаки, зокрема, на Одещину. Забиваєте в Google "Повітряні сили", - "не збито жодної жодної ракети", - зазначив він.

Речник ПС додав, що це тисячі посилань, від яких нікому не стане легше.

"Якщо ми будемо нагнітати, власне, такими заголовками… Противник просто бере і цитує, і передруковує…. українські медіа, українські Telegram -канали", - зауважив Ігнат.

Він додав, що не треба робити "всю роботу за Скабєєву, за Соловйова і так далі". І наголосив, що подача інформації дуже важлива для української внутрішньої аудиторії.

Повітряні сили роблять свою роботу

Полковник підкреслив:

українська сторона очікує поставок від партнерів,

проводиться величезна робота,

поки є проблематика з відсутністю антибалістичного озброєння.

За словами Ігната, ворог нині атакує портову інфраструктуру, логістику. Росія хоче вплинути на певні економічні важелі.

РФ використовує при цьому велику кількість різних повітряних засобів:

ракети, що летять по балістичній траєкторії,

дрони-камікадзе, в тому числі реактивні,

крилаті та авіаракети.

ППО героїчно протистоїть цим атакам усіма наявними засобами, підтвердив Ігнат.

Показник збиття дронів типу "Шахед" залишається максимально високим - до 95%.

"Звісно, про ракети, які летять по балістичній траєкторії, на жаль, не можна так казати через відсутність ракет до Patriot - єдиної системи, здатної протидіяти балістиці", - каже Ігнат.