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"Ракет нет": Игнат объяснил, почему ВС больше не будут показывать статистику по баллистике

22:56 12.08.2026 Ср
2 мин
Официальные отчеты стали поводом для радости российских пропагандистов
aimg Валерий Ульяненко
"Ракет нет": Игнат объяснил, почему ВС больше не будут показывать статистику по баллистике Фото: ПВО NASAMS (Getty Images)
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У Украины нет ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot, поэтому вражеская баллистика не сбивается. Публикации об этом потом скринят и тиражируют россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

"Ну ок, я понимаю, что и так все все знают и видят, что тема очень чувствительна, особенно для столицы. Но… например: прилетело 28 баллистических, ставим официальное сообщение - 28/0. Результат - "ВС не сбили ни одной ракеты", и пишут все наши медиа и тиражируют по всей стране", - написал он.

Игнат отметил, что затем эти сообщения распространяют вражеские ресурсы, "аплодируя стоя".

"Ну разве недостаточно информации, что враг нанес массированный удар по городу баллистикой, есть попадание на 10-ти локациях?! Об этом идет речь! Ракет к петриотам нет...", - говорится в его заявлении.

&quot;Ракет нет&quot;: Игнат объяснил, почему ВС больше не будут показывать статистику по баллистикеФото: комментарий Игната о ракетах к ПВО (скриншот)

Напомним, сегодня Игнат заявил, что ВС продолжают информировать украинцев о воздушных угрозах и характере атак РФ. В частности, в онлайн-режиме через мессенджеры Telegram, Viber и WhatsApp они и дальше сообщают о воздушных целях.

Ранее, 11 июля, Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что ВС прекращают включать в ежедневные сведения информацию о ракетах, которые запускает Россия. Собеседники издания объяснили это вынужденными мерами безопасности.

Отметим, Игнат недавно призвал украинские медиа отказаться от публикации новостей с заголовками типа "Не сбита ни одна ракета".

По его словам, такие сообщения "никому не помогут", а украинские СМИ фактически "выполняют всю работу за пропагандистку Скабееву".

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