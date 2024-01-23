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Ракет було більше. Генштаб оновив дані щодо сьогоднішнього обстрілу України

Фото: Генштаб оновив дані щодо сьогоднішнього обстрілу України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час сьогоднішнього обстрілу України Російська Федерація використала більше ніж 41 ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника:

  • 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400,
  • 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,
  • 8 ракет Х-22,
  • 12 балістичних ракет “Іскандер-М”,
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31.

У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено:

  • 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,
  • 5 балістичних ракет “Іскандер-М”,
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 22 із 44 ракет. Зазначимо, що раніше військові повідомили, що росіяни випустили 41 ракету.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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