Ракет было больше. Генштаб обновил данные по сегодняшнему обстрелу Украины

По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника:

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400,

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

8 ракет Х-22,

12 баллистических ракет "Искандер-М",

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31.

В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено:

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

5 баллистических ракет "Искандер-М",

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 22 из 44 ракет. Ранее военные сообщили, что россияне выпустили 41 ракету.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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