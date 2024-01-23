RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракет было больше. Генштаб обновил данные по сегодняшнему обстрелу Украины

Фото: Генштаб обновил данные о сегодняшних обстрелах Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время сегодняшнего обстрела Украины Российская Федерация использовала более чем 41 ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника:

  • 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400,
  • 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,
  • 8 ракет Х-22,
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М",
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31.

В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено:

  • 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,
  • 5 баллистических ракет "Искандер-М",
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 22 из 44 ракет. Ранее военные сообщили, что россияне выпустили 41 ракету.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияокупантиВойна России против Украины