Ракет было больше. Генштаб обновил данные по сегодняшнему обстрелу Украины

Во время сегодняшнего обстрела Украины Российская Федерация использовала более чем 41 ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника:
В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено:
Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 22 из 44 ракет. Ранее военные сообщили, что россияне выпустили 41 ракету.
Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.
Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.
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