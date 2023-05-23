Raiffeisen робить спробу виділити свій прибутковий бізнес у Росії, - Reuters

Другий за величиною банк Австрії готується до виділення бізнесу після кількох місяців заяв про безуспішні спроби знайти покупця, щоб розрядити скандал довкола свого російського бізнесу.

Але остання спроба стикається із перешкодами, не в останню чергу з боку міжнародних регуляторів, повідомили джерела Reuters.

"Райффайзен" наразі є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи росіянам рятувальний круг для платежів, оскільки Москва дедалі більше ізолюється через своє вторгнення в Україну.

Представник Raiffeisen заявив, що "Raiffeisen продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзенбанку Росія".

У той час як план користується широкою підтримкою австрійської влади, він стикається з перешкодами, у тому числі з отриманням схвалення Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також благословення Вашингтона, який розслідує зв'язки RBI з Росією.

Якщо відділення відбудеться, воно може зробити власників RBI на чолі з австрійськими банками акціонерами нової компанії, зареєстрованої у Відні, з однією акцією на кожну, якою вони тепер володіють.

Залишається незрозумілим, чи буде організація дійсно незалежною від RBI, що є вирішальним фактором для того, чи вона повинна перебувати під наглядом Австрії чи ЄЦБ.

Одне джерело сказало, що виділення було краще, ніж продаж, тоді як інше, знайоме з позицією ЄЦБ, сказало, що ступінь незалежності виділеного банку від RBI визначатиме, чи центральний банк контролюватиме його. Він додав, що якщо є великі збіги у персоналі чи фінансуванні, це може бути поставлене під нагляд ЄЦБ у рамках RBI.

Ще одне джерело заявило, що влада США висловила стурбованість з приводу того, як нова організація контролюватиметься щодо відмивання грошей.

План спрямований на дистанцію RBI від Росії, але він не буде бездоганним. RBI заявив, що хоча він і скоротив деякі операції в Росії, він був зобов'язаний зберегти операції там для підтримки клієнтів і 9000 співробітників.

Перевірка

На Raiffeisen чиниться тиск після того, як з'ясувалося, що він брав участь у російській схемі з надання кредитних канікул військовослужбовцям, які воюють в Україні.

У січні санкційний орган США почав розслідування щодо Raiffeisen у зв'язку з його російським бізнесом, і ЄЦБ також чинить тиск на Raiffeisen, щоб згорнути його.

Зокрема, розслідування США може виявитися небезпечним для Австрії, яка позиціонувала себе як міст між Сходом та Заходом, перетворюючи Відень на магніт для російських грошей.

Виділення призначене для підтримки банківських зв'язків Відня з Росією, водночас ізолюючи Raiffeisen від репутаційних наслідків війни в Україні.

Глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг виступив на захист банку. Шалленберг сказав колегам-міністрам закордонних справ ЄС, що Raiffeisen не слід виділяти, тому що він нічим не відрізняється від більшості західних компаній, які продовжують працювати в Росії.

У жовтні минулого року Raiffeisen заявив, що надав кредити на суму понад 600 млн євро клієнтам, в основному в Росії та Білорусі, які з того часу потрапили під санкції. Ця сума з того часу скоротилася.