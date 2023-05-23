Raiffeisen предпринимает попытку выделить свой прибыльный бизнес в России, - Reuters

Второй по величине банк Австрии готовится к выделению бизнеса после нескольких месяцев заявлений о безуспешных попытках найти покупателя, чтобы разрядить скандал вокруг своего российского бизнеса.

Но последняя попытка сталкивается с препятствиями, не в последнюю очередь со стороны международных регуляторов, сообщили источники Reuters.

"Райффайзен" в настоящее время является самым важным западным банком в России, предлагая россиянам спасательный круг для платежей, поскольку Москва все больше и больше изолируется из-за своего вторжения в Украину.

Представитель Raiffeisen заявил, что "Raiffeisen продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка Россия".

В то время как план пользуется широкой поддержкой австрийских властей, он сталкивается с препятствиями, в том числе с получением одобрения Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также с благословения Вашингтона, который расследует связи RBI с Россией.

Если отделение состоится, оно может сделать владельцев RBI во главе с австрийскими банками акционерами новой компании, зарегистрированной в Вене, с одной акцией на каждую, которой они теперь владеют.

Остается неясным, будет ли организация действительно независимой от RBI, что является решающим фактором для того, должна ли она находиться под надзором Австрии или ЕЦБ.

Один источник сказал, что выделение было лучше, чем продажа, в то время как другой, знакомый с позицией ЕЦБ, сказал, что степень независимости выделенного банка от RBI будет определять, будет ли центральный банк контролировать его. Он добавил, что если есть большие совпадения в персонале или финансировании, это может быть поставлено под наблюдение ЕЦБ в рамках RBI.

Еще один источник заявил, что власти США выразили обеспокоенность по поводу того, как новая организация будет контролироваться на предмет отмывания денег.

План направлен на то, чтобы дистанцировать RBI от России, но он не будет безупречным. RBI заявил, что, хотя он и сократил некоторые операции в России, он был обязан сохранить операции там для поддержки клиентов и 9000 сотрудников.

Проверка

На Raiffeisen оказывается давление после того, как выяснилось, что он участвовал в российской схеме по предоставлению кредитных каникул военнослужащим, воюющим в Украине.

В январе санкционный орган США начал расследование в отношении Raiffeisen в связи с его российским бизнесом, и ЕЦБ также оказывает давление на Raiffeisen , чтобы свернуть его.

В частности, расследование США может оказаться опасным для Австрии, которая позиционировала себя как мост между Востоком и Западом, превращая Вену в магнит для российских денег.

Выделение предназначено для поддержания банковских связей Вены с Россией, в то же время изолируя Raiffeisen от репутационных последствий войны в Украине.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил в защиту банка. Шалленберг сказал коллегам-министрам иностранных дел ЕС, что Raiffeisen не следует выделять, потому что он ничем не отличается от большинства западных компаний, продолжающих работать в России.

В октябре прошлого года Raiffeisen заявил, что предоставил кредиты на сумму более 600 млн евро клиентам, в основном в России и Беларуси, которые с тех пор попали под санкции. Эта сумма с тех пор сократилась.