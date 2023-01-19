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У рейтингу банків України за кількістю відділень у 2022 році вперше змінив лідер

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Україна, Четвер 19 січня 2023 09:58
У рейтингу банків України за кількістю відділень у 2022 році вперше змінив лідер Фото: ПриватБанк вперше в історії очолив рейтинг за кількістю відділень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1 349 (на 20,2%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, в Україні було 67 чинних банків. У 2022 році було закрито чотири банки, в яких рік тому було 301 відділення: Промінвестбанк (1), Мегабанк (153), Сбербанк (85) та Банк Січ (62).

Найбільше відділень у державному ПриватБанку - 1 210. Вперше в історії банк посів перше місце, хоч і скоротив 287 відділень.

У державному Ощадбанку залишилося 1182 відділення (-420).

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (350) та Укрсиббанк (233). Замикає п'ятірку банк приватний ПУМБ (226).

У рейтингу банків України за кількістю відділень у 2022 році вперше змінив лідер

Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 6 685 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 449 (на 6,3%).

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