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Raiffeisen не має плану з конкретними кроками виходу з Росії, - НБУ

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 10:38
Raiffeisen не має плану з конкретними кроками виходу з Росії, - НБУ Фото: НБУ прокоментував рішення загальних зборів Raiffeisen щодо Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України відзначає позитивні сигнали в заяві групи Raiffeisen Bank International (RBI), оголошеній за результатами загальних зборів 30 березня. Водночас конкретного плану заява не містить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ.

Як зазначили в НБУ, заява RBI "не містить чіткого плану з конкретними кроками та строками їх реалізації".

Однак в НБУ вважають, що заява "може свідчити про перехід від пошуку "стратегічних варіантів майбутнього" до готовності банку до реального скорочення ділової активності в Росії та реалізації рішень, які призведуть до продажу або виділення чи деконсолідації "Райффайзенбанку Росія" з групи".

"Висловлюємо сподівання, що RBI Group як відповідальний член міжнародної фінансової спільноти вже найближчим часом докладе зусиль для впровадження в життя зазначених ініціатив", - додали в НБУ.

У прес-службі повідомили, що голова НБУ Андрій Пишний звернувся до наглядової ради RBI перед проведенням загальних зборів та закликав Групу не зволікати з рішенням щодо виходу банку з РФ.

Він також звернув увагу на неприйнятність потенційного виходу "Райффайзенбанку" з РФ шляхом обміну активами "Райффайзенбанку" з підсанкційним Сбербанком в Австрії. "Угода, яка дає змогу банку, що належить Кремлю, зберегти свої заблоковані підсанкційні активи в Європі та повернути їх до Росії, щоб і надалі підтримувати економічну стійкість і здатність Росії вести війну з Україною, не витримує жодної критики, не кажучи вже про порушення санкційних обмежень", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, голова наглядової ради Raiffeisen Bank International (RBI) Ервін Хамеседер під час загальних зборів 30 березня виступив проти "морально зарозумілих" критиків його операцій у Росії. Хамеседер звинуватив критиків у "чорно-білому моральному мисленні" з "безризикової зони комфорту" і сказав, що більшість західних компаній не залишили Росію.

Водночас генеральний директор Йоханн Штробль заявив, що банк займатиметься можливим продажем або виділенням свого російського бізнесу. Він сказав, що він продовжуватиме скорочувати діяльність у Росії, поки розглядає ці варіанти, але збереже там частину бізнесу, щоб зберегти свою банківську ліцензію.

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