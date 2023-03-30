Керівництво Raiffeisen Bank обґрунтувало збереження прибуткового бізнесу у Росії

Голова наглядової ради Raiffeisen Bank International (RBI) Ервін Хамеседер виступив проти "морально зарозумілих" критиків його операцій у Росії. Але банк розглядає можливість відділення свого бізнесу в Росії на тлі зростаючого тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Хамеседер звинуватив критиків у "чорно-білому моральному мисленні" з "безризикової зони комфорту" і сказав, що більшість західних компаній не залишили Росію.

"Це реальність", - сказав він на щорічних загальних зборах австрійського банку.

Хамеседер зазначив "журналістів-критиків, які сидять осторонь", заявивши, що банк допомагає дипломатичним представництвам у проведенні платежів, і вказав на американських кредиторів, які все ще активні в Росії.

Водночас генеральний директор Йоханн Штробль заявив, що банк займатиметься можливим продажем або виділенням свого російського бізнесу.

Він сказав, що він продовжуватиме скорочувати діяльність у Росії, поки розглядає ці варіанти, але збереже там частину бізнесу, щоб зберегти свою банківську ліцензію.

"RBI вивчає можливі угоди, які можуть призвести до продажу або виділення "Райффайзенбанку Росія" та його деконсолідації з групи RBI… після консультацій із відповідними органами", - сказав Штробль.

Раніше Reuters повідомляло, що Європейський центральний банк наполягає на тому, щоб RBI згорнув свій прибутковий бізнес на території Росії.

Повідомлялося також, що тиск виник після того, як високопосадовець США із санкцій висловив занепокоєння щодо діяльності RBI у Росії під час візиту до Відня минулого місяця.