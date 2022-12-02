Не рахуються з людським життям. Росія ставить пріоритети на ракети, а не на людей, - Маляр

Російській армії бракує належного забезпечення у формі та спорядженні, адже країна-агресор ставить у пріоритети не людське життя, а кількість ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

Спираючись на інформацію від російських військових, Маляр зазначила, що окупаційна армія наразі не забезпечена достатньою кількістю зимової форми та спорядження.

Заступниця міністра оборони додала, що Росії дуже складно фінансувати війну проти України, попри те, що у неї є ресурси та те, що вони налаштувалися на тривалу боротьбу. Так, Росія не відмовилася від своїх цілей - її цікавить контроль над всією державою, хоча вона рухається поступово, обираючи тактичні цілі.

"Разом з тим, все одно їм цього ресурсу не вистачає для належного забезпечення особового складу і з пріоритетів - вони пріоритети ставлять на ракети, а не на людей, тому що в них людей, ресурсу, вони вважають, мабуть, що достатньо. І ми бачимо по тому, як вони кидають людей у бій, як виставляють загороджувальні загони, це теж говорить, що вони взагалі не рахуються з людським життям і ці речі деморалізують їхнє військо, цей факт є", - сказала Маляр.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилося у Росії.

При цьому у розвідці повідомляли, що країна-агресор виготовляє нові снаряди, попри санкцій західних країн.

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