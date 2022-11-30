З конвеєра на фронт. У розвідці пояснили, де Росія бере ракети та боєприпаси

Росія ще не використала свій запас ракет та боєприпасів. Крім того, ворог виготовляє нові снаряди, попри санкцій західних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.

"Вони вже використовують стратегічний запас, бо 30% (запас ракет - ред.) - це як раз отой поріг, який завжди повинен залишатися при озброєнні. По-друге, ми бачимо по тих уламках ракет, що застосовуються, що це ракети, які вже виготовляються в цьому році. Це говорить про те, що зразу з конвеєра ракети йдуть на застосування", - зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що російська оборонна промисловість завдяки обходам санкцій продовжує функціонувати. За словами Скібіцького, ворог випускає крилаті ракети, хоч і в менших об'ємах, ніж до початку війни.

Крім того, розвідник додав, що Росія активно вивозить боєприпаси з Білорусі.

"Протягом тривалого часу, це два місяці, РФ вивозила з Білорусі боєприпаси 122-мм, 152-мм. Це артилерійські боєприпаси. Даних щодо вивезення з Білорусі ракет типу "Точка-У" немає. Насамперед черед те, що запаси у РФ ще достатні, щоб завдавати ударів своїм власним озброєнням", - сказав представник розвідки.

Проте Скібіцький підкреслив, що РФ має дефіцит боєприпасів для реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган". За даними розвідки, Росія ще не налагодила масове виробництво боєприпасів такого типу, тому веде переговори з іншими країнами про постачання.

Також Скібіцький наголосив, що РФ домовляється з Іраном про постачання ракет, навіть є певні проєкти домовленостей. Проте поки фактів передачі не зафіксовано.