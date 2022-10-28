Польща буде вимагати від Росії репарацій за Другу світову війну

Фото: Польща вимагатиме від Росії репарацій за Другу світову (Getty Images)

Польща вимагатиме від Росії компенсації збитків, які завдала влада Радянського союзу під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.

У Польщі зазначили, що проведуть розрахунок за таким же механізмом, за яким раніше зробили звіт щодо збитків, завданих Німеччиною під час окупації у 1939-1945 роках. Також Польща виставила вимоги Німеччині щодо репарацій, про які заявляла раніше. Серед них: повернення майна, викраденого Німеччиною з 1939 по 1945 рік;

компенсація збитків для жертв окупації та членів їх сімей;

компенсація збитків, завданих польській діаспорі у нацистській Німеччині;

врегулювання нинішнього статусу поляків та осіб польського походження в Німеччині через надання їм офіційного статусу національної меншини та права на навчання польською мовою;

повернення викрадених із Польщі культурних цінностей.