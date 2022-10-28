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Польща буде вимагати від Росії репарацій за Другу світову війну

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Варшава, П'ятниця 28 жовтня 2022 15:08
Польща буде вимагати від Росії репарацій за Другу світову війну Фото: Польща вимагатиме від Росії репарацій за Другу світову (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща вимагатиме від Росії компенсації збитків, які завдала влада Радянського союзу під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.

У Польщі зазначили, що проведуть розрахунок за таким же механізмом, за яким раніше зробили звіт щодо збитків, завданих Німеччиною під час окупації у 1939-1945 роках.

Також Польща виставила вимоги Німеччині щодо репарацій, про які заявляла раніше. Серед них:

  • повернення майна, викраденого Німеччиною з 1939 по 1945 рік;
  • компенсація збитків для жертв окупації та членів їх сімей;
  • компенсація збитків, завданих польській діаспорі у нацистській Німеччині;
  • врегулювання нинішнього статусу поляків та осіб польського походження в Німеччині через надання їм офіційного статусу національної меншини та права на навчання польською мовою;
  • повернення викрадених із Польщі культурних цінностей.

Нагадаємо, раніше Польща офіційно заявила, що вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну. Йдеться про компенсацію в 1,3 млрд доларів.

У Німеччині неодноразово заявляли, що не будуть виплачувати збитки, оскільки Польща раніше відмовилася від них.

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