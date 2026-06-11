Рахунки ПриватБанку стануть доступні у ''ПУМБ'': як це працює і чи вплине на ліміти

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Що сталося: ПУМБ першим в Україні запустив функцію відкритого банкінгу (Open Banking).

ПУМБ першим в Україні запустив функцію відкритого банкінгу (Open Banking). Суть: Тепер клієнти ПУМБ можуть бачити рахунки інших банків та керувати ними в одному застосунку.

Тепер клієнти ПУМБ можуть бачити рахунки інших банків та керувати ними в одному застосунку. Які банки доступні зараз: На старті сервіс працює для рахунків у ПриватБанку та А-Банку.

На старті сервіс працює для рахунків у ПриватБанку та А-Банку. Чи безпечно: Всі ліміти та правила безпеки залишаються на стороні вашого ''рідного'' банку. Дані передаються лише за вашої згоди, яку можна відкликати в будь-який момент.

ПУМБ запустив відкритий банкінг

У застосунку ПУМБ став доступним відкритий банкінг (Open Banking) – новий для українського ринку цифровий сервіс, який дозволяє об’єднати рахунки різних банків в одному інтерфейсі.

Завдяки цьому клієнти можуть бачити залишки коштів на рахунках, перевіряти історію операцій та ініціювати платежі без необхідності постійно перемикатися між різними банківськими застосунками.

У банку наголошують, що ПУМБ став першим в Україні, хто пройшов регуляторну авторизацію Національного банку України в межах запуску відкритого банкінгу та відкрив сервіс для користувачів.

''Сьогодні ми пишаємося заявити про народження відкритого банкінгу в Україні за підтримки та ініціативи НБУ. Клієнти ПУМБ можуть додати рахунки в інших банках у застосунок ПУМБ, керувати всіма своїми фінансами в одному інтерфейсі та навіть робити перекази й переглядати історію операцій'', – зазначив заступник голови правління ПУМБ з роздрібного бізнесу Дмитро Поліщук.

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Які можливості вже доступні

На першому етапі запуску клієнти можуть підключити до застосунку ПУМБ рахунки в ПриватБанк та А-Банк.

Після підключення користувачі отримують можливість:

бачити рахунки інших банків у застосунку ПУМБ;

переглядати залишки коштів;

переглядати історію операцій за останній місяць;

ініціювати платежі з рахунків інших банків через застосунок ПУМБ.

Для доступу до сервісу необхідно оновити мобільний застосунок банку.

Що змінить відкритий банкінг

У ПУМБ пояснюють, що головна мета відкритого банкінгу – спростити управління фінансами для людей, які користуються кількома банками одночасно.

Для фізичних осіб це означає можливість централізовано контролювати власні кошти та платежі. Надалі сервіс планують поширити і на корпоративних клієнтів.

Для бізнесу відкритий банкінг має стати інструментом для більш зручного управління рахунками та фінансовими операціями в різних банках через єдиний інтерфейс.

Як захищатимуть дані клієнтів

У банку наголошують, що відкритий банкінг працює відповідно до вимог НБУ щодо захисту персональних даних і безпеки фінансових операцій.

Клієнт самостійно визначає:

до яких рахунків надавати доступ;

який обсяг інформації буде доступним;

на який строк надається згода.

У будь-який момент користувач може відкликати дозвіл на доступ до своїх рахунків.

Також у ПУМБ підкреслюють, що запуск відкритого банкінгу не впливає на чинні банківські ліміти та правила проведення операцій. Усі перевірки, обмеження та підтвердження транзакцій залишаються на стороні банку, який обслуговує рахунок клієнта.