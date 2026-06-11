Рахунки ПриватБанку стануть доступні у ''ПУМБ'': як це працює і чи вплине на ліміти

ПУМБ став першим банком в Україні, який запустив для клієнтів сервіс відкритого банкінгу. Нова функція дозволяє переглядати рахунки різних банків, контролювати залишки коштів, відстежувати історію операцій та здійснювати платежі через один мобільний застосунок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПУМБу.
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У застосунку ПУМБ став доступним відкритий банкінг (Open Banking) – новий для українського ринку цифровий сервіс, який дозволяє об’єднати рахунки різних банків в одному інтерфейсі.
Завдяки цьому клієнти можуть бачити залишки коштів на рахунках, перевіряти історію операцій та ініціювати платежі без необхідності постійно перемикатися між різними банківськими застосунками.
У банку наголошують, що ПУМБ став першим в Україні, хто пройшов регуляторну авторизацію Національного банку України в межах запуску відкритого банкінгу та відкрив сервіс для користувачів.
''Сьогодні ми пишаємося заявити про народження відкритого банкінгу в Україні за підтримки та ініціативи НБУ. Клієнти ПУМБ можуть додати рахунки в інших банках у застосунок ПУМБ, керувати всіма своїми фінансами в одному інтерфейсі та навіть робити перекази й переглядати історію операцій'', – зазначив заступник голови правління ПУМБ з роздрібного бізнесу Дмитро Поліщук.
На першому етапі запуску клієнти можуть підключити до застосунку ПУМБ рахунки в ПриватБанк та А-Банк.
Після підключення користувачі отримують можливість:
Для доступу до сервісу необхідно оновити мобільний застосунок банку.
У ПУМБ пояснюють, що головна мета відкритого банкінгу – спростити управління фінансами для людей, які користуються кількома банками одночасно.
Для фізичних осіб це означає можливість централізовано контролювати власні кошти та платежі. Надалі сервіс планують поширити і на корпоративних клієнтів.
Для бізнесу відкритий банкінг має стати інструментом для більш зручного управління рахунками та фінансовими операціями в різних банках через єдиний інтерфейс.
У банку наголошують, що відкритий банкінг працює відповідно до вимог НБУ щодо захисту персональних даних і безпеки фінансових операцій.
Клієнт самостійно визначає:
У будь-який момент користувач може відкликати дозвіл на доступ до своїх рахунків.
Також у ПУМБ підкреслюють, що запуск відкритого банкінгу не впливає на чинні банківські ліміти та правила проведення операцій. Усі перевірки, обмеження та підтвердження транзакцій залишаються на стороні банку, який обслуговує рахунок клієнта.