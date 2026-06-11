Счета ПриватБанка станут доступны в ''ПУМБ'': как это работает и повлияет ли на лимиты

ПУМБ стал первым банком в Украине, который запустил для клиентов сервис открытого банкинга. Новая функция позволяет просматривать счета разных банков, контролировать остатки средств, отслеживать историю операций и осуществлять платежи через одно мобильное приложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПУМБа.
Главное:
В приложении ПУМБ стал доступен открытый банкинг (Open Banking) - новый для украинского рынка цифровой сервис, который позволяет объединить счета разных банков в одном интерфейсе.
Благодаря этому клиенты могут видеть остатки средств на счетах, проверять историю операций и инициировать платежи без необходимости постоянно переключаться между различными банковскими приложениями.
В банке отмечают, что ПУМБ стал первым в Украине, кто прошел регуляторную авторизацию Национального банка Украины в рамках запуска открытого банкинга и открыл сервис для пользователей.
''Сегодня мы гордимся заявить о рождении открытого банкинга в Украине при поддержке и инициативе НБУ. Клиенты ПУМБ могут добавить счета в других банках в приложение ПУМБ, управлять всеми своими финансами в одном интерфейсе и даже делать переводы и просматривать историю операций'', - отметил заместитель председателя правления ПУМБ по розничному бизнесу Дмитрий Полищук.
На первом этапе запуска клиенты могут подключить к приложению ПУМБ счета в ПриватБанк и А-Банк.
После подключения пользователи получают возможность:
Для доступа к сервису необходимо обновить мобильное приложение банка.
В ПУМБ объясняют, что главная цель открытого банкинга - упростить управление финансами для людей, которые пользуются несколькими банками одновременно.
Для физических лиц это означает возможность централизованно контролировать собственные средства и платежи. В дальнейшем сервис планируют распространить и на корпоративных клиентов.
Для бизнеса открытый банкинг должен стать инструментом для более удобного управления счетами и финансовыми операциями в разных банках через единый интерфейс.
В банке отмечают, что открытый банкинг работает в соответствии с требованиями НБУ по защите персональных данных и безопасности финансовых операций.
Клиент самостоятельно определяет:
В любой момент пользователь может отозвать разрешение на доступ к своим счетам.
Также в ПУМБ подчеркивают, что запуск открытого банкинга не влияет на действующие банковские лимиты и правила проведения операций. Все проверки, ограничения и подтверждения транзакций остаются на стороне банка, который обслуживает счет клиента.