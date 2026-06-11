Счета ПриватБанка станут доступны в ''ПУМБ'': как это работает и повлияет ли на лимиты

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Что произошло: ПУМБ первым в Украине запустил функцию открытого банкинга (Open Banking).

ПУМБ первым в Украине запустил функцию открытого банкинга (Open Banking). Суть: Теперь клиенты ПУМБ могут видеть счета других банков и управлять ими в одном приложении.

Теперь клиенты ПУМБ могут видеть счета других банков и управлять ими в одном приложении. Какие банки доступны сейчас: На старте сервис работает для счетов в ПриватБанке и А-Банке.

На старте сервис работает для счетов в ПриватБанке и А-Банке. Безопасно ли это: Все лимиты и правила безопасности остаются на стороне вашего ''родного'' банка. Данные передаются только с вашего согласия, которое можно отозвать в любой момент.

ПУМБ запустил открытый банкинг

В приложении ПУМБ стал доступен открытый банкинг (Open Banking) - новый для украинского рынка цифровой сервис, который позволяет объединить счета разных банков в одном интерфейсе.

Благодаря этому клиенты могут видеть остатки средств на счетах, проверять историю операций и инициировать платежи без необходимости постоянно переключаться между различными банковскими приложениями.

В банке отмечают, что ПУМБ стал первым в Украине, кто прошел регуляторную авторизацию Национального банка Украины в рамках запуска открытого банкинга и открыл сервис для пользователей.

''Сегодня мы гордимся заявить о рождении открытого банкинга в Украине при поддержке и инициативе НБУ. Клиенты ПУМБ могут добавить счета в других банках в приложение ПУМБ, управлять всеми своими финансами в одном интерфейсе и даже делать переводы и просматривать историю операций'', - отметил заместитель председателя правления ПУМБ по розничному бизнесу Дмитрий Полищук.

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Какие возможности уже доступны

На первом этапе запуска клиенты могут подключить к приложению ПУМБ счета в ПриватБанк и А-Банк.

После подключения пользователи получают возможность:

видеть счета других банков в приложении ПУМБ;

просматривать остатки средств;

просматривать историю операций за последний месяц;

инициировать платежи со счетов других банков через приложение ПУМБ.

Для доступа к сервису необходимо обновить мобильное приложение банка.

Что изменит открытый банкинг

В ПУМБ объясняют, что главная цель открытого банкинга - упростить управление финансами для людей, которые пользуются несколькими банками одновременно.

Для физических лиц это означает возможность централизованно контролировать собственные средства и платежи. В дальнейшем сервис планируют распространить и на корпоративных клиентов.

Для бизнеса открытый банкинг должен стать инструментом для более удобного управления счетами и финансовыми операциями в разных банках через единый интерфейс.

Как будут защищать данные клиентов

В банке отмечают, что открытый банкинг работает в соответствии с требованиями НБУ по защите персональных данных и безопасности финансовых операций.

Клиент самостоятельно определяет:

к каким счетам предоставлять доступ;

какой объем информации будет доступен;

на какой срок предоставляется согласие.

В любой момент пользователь может отозвать разрешение на доступ к своим счетам.

Также в ПУМБ подчеркивают, что запуск открытого банкинга не влияет на действующие банковские лимиты и правила проведения операций. Все проверки, ограничения и подтверждения транзакций остаются на стороне банка, который обслуживает счет клиента.