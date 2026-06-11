ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Счета ПриватБанка станут доступны в ''ПУМБ'': как это работает и повлияет ли на лимиты

14:41 11.06.2026 Чт
3 мин
Теперь достаточно одного приложения?
aimg Анастасия Мацепа
Счета ПриватБанка станут доступны в ''ПУМБ'': как это работает и повлияет ли на лимиты Фото: ПУМБ первым в Украине открыл доступ к сервису открытого банкинга для клиентов (Facebook ПУМБа)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ПУМБ стал первым банком в Украине, который запустил для клиентов сервис открытого банкинга. Новая функция позволяет просматривать счета разных банков, контролировать остатки средств, отслеживать историю операций и осуществлять платежи через одно мобильное приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПУМБа.

Главное:

  • Что произошло: ПУМБ первым в Украине запустил функцию открытого банкинга (Open Banking).
  • Суть: Теперь клиенты ПУМБ могут видеть счета других банков и управлять ими в одном приложении.
  • Какие банки доступны сейчас: На старте сервис работает для счетов в ПриватБанке и А-Банке.
  • Безопасно ли это: Все лимиты и правила безопасности остаются на стороне вашего ''родного'' банка. Данные передаются только с вашего согласия, которое можно отозвать в любой момент.

ПУМБ запустил открытый банкинг

В приложении ПУМБ стал доступен открытый банкинг (Open Banking) - новый для украинского рынка цифровой сервис, который позволяет объединить счета разных банков в одном интерфейсе.

Благодаря этому клиенты могут видеть остатки средств на счетах, проверять историю операций и инициировать платежи без необходимости постоянно переключаться между различными банковскими приложениями.

В банке отмечают, что ПУМБ стал первым в Украине, кто прошел регуляторную авторизацию Национального банка Украины в рамках запуска открытого банкинга и открыл сервис для пользователей.

''Сегодня мы гордимся заявить о рождении открытого банкинга в Украине при поддержке и инициативе НБУ. Клиенты ПУМБ могут добавить счета в других банках в приложение ПУМБ, управлять всеми своими финансами в одном интерфейсе и даже делать переводы и просматривать историю операций'', - отметил заместитель председателя правления ПУМБ по розничному бизнесу Дмитрий Полищук.

Читайте также: ПУМБ поддержал Силы безопасности и обороны в 2025 году на более 151 млн грн

Какие возможности уже доступны

На первом этапе запуска клиенты могут подключить к приложению ПУМБ счета в ПриватБанк и А-Банк.

После подключения пользователи получают возможность:

  • видеть счета других банков в приложении ПУМБ;
  • просматривать остатки средств;
  • просматривать историю операций за последний месяц;
  • инициировать платежи со счетов других банков через приложение ПУМБ.

Для доступа к сервису необходимо обновить мобильное приложение банка.

Что изменит открытый банкинг

В ПУМБ объясняют, что главная цель открытого банкинга - упростить управление финансами для людей, которые пользуются несколькими банками одновременно.

Для физических лиц это означает возможность централизованно контролировать собственные средства и платежи. В дальнейшем сервис планируют распространить и на корпоративных клиентов.

Для бизнеса открытый банкинг должен стать инструментом для более удобного управления счетами и финансовыми операциями в разных банках через единый интерфейс.

Как будут защищать данные клиентов

В банке отмечают, что открытый банкинг работает в соответствии с требованиями НБУ по защите персональных данных и безопасности финансовых операций.

Клиент самостоятельно определяет:

  • к каким счетам предоставлять доступ;
  • какой объем информации будет доступен;
  • на какой срок предоставляется согласие.

В любой момент пользователь может отозвать разрешение на доступ к своим счетам.

Также в ПУМБ подчеркивают, что запуск открытого банкинга не влияет на действующие банковские лимиты и правила проведения операций. Все проверки, ограничения и подтверждения транзакций остаются на стороне банка, который обслуживает счет клиента.

Читайте также: Украинцы все реже пользуются наличными: 96% операций с картами стали безналичными: 96% операций с картами стали безналичными
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПУМБ Банки
Новости
Дважды атакованный Чонгарский мост имеет критические повреждения, - ВСУ
Дважды атакованный Чонгарский мост имеет критические повреждения, - ВСУ
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват