У Білому домі вимагають від Нетаньяху більш цілеспрямованої військової кампанії у Секторі Газа

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван тисне на Ізраїль з метою змусити його обмежити військову операцію в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Наразі Салліван перебуває в поїздці до Ізраїлю та Саудівської Аравії, оскільки США спираються на свого головного арабського союзника в регіоні, щоб заспокоїти напруженість на Близькому Сході в умовах війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Білий дім повідомив, що Салліван закликатиме прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху провести обмежені операції в Рафасі замість повномасштабного вторгнення, як це сталося в іншій частині Гази.

Вважають, що понад мільйон людей ховаються в Рафасі, останньому великому поселенні, яке ще не було захоплено ізраїльськими наземними військами. Ізраїль обстрілює місто вже кілька місяців, що посилює побоювання з приводу наростаючої гуманітарної кризи.

Президент США Джо Байден зайняв жорстку позицію щодо Рафаха, пообіцявши припинити військову допомогу Ізраїлю, якщо той вторгнеться в місто. Попри вторгнення в деякі райони міста, адміністрація Байдена заявила, що поточні операції не перетнули межу, яка могла б стати причиною припинення постачання зброї.