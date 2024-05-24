Суд Гааги вимагає від Ізраїлю припинити наступ на Рафах

Міжнародний суд ООН вимагає від влади Ізраїлю негайно припинити наступ на місто Рафах у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Зазначається, що це рішення було ухвалено за позовом Південно-Африканської Республіки.

Чому суд виніс таке рішення

Видання вказує, що судді визнали, що в Рафасі склалася катастрофічна гуманітарна ситуація.

"Наразі терміново необхідні додаткові заходи, щоб запобігти подальшій шкоді цивільному населенню", - йдеться у вердикті суду.

При цьому рішення Міжнародного суду ООН формально є обов'язковими до виконання, але у суддів немає повноважень для того, щоб змусити країну дотримуватися винесеного рішення. Суд у Гаазі може закликати Радбез ООН вжити заходів щодо цього питання.

Позиція Ізраїлю

Ізраїль відкинув звинувачення в геноциді в секторі Газа в Міжнародному суді як необґрунтовані. Представник Ізраїлю заявив, що тези, висунуті ПАР, є спотворенням реальності.

Як аргументацію Ізраїль посилається на своє право на самооборону після того, як 7 жовтня минулого року бойовики ХАМАС вторглися на територію країни і вбили понад 1200 осіб.