Ізраїль вдарив по комплексу ХАМАСа, який знаходився всередині школи в центрі Гази: є жертви

Ізраїльські військові завдали авіаудару по комплексу ХАМАСу, який діяв усередині школи в центрі Гази. ЦАХАЛ вжив заходів для мінімізації жертв серед людей.

Про це заявила Армія оборони Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Журналісти провели аналіз і повідомили, що Ізраїль завдав авіаудару по школі, що перебуває у центрі Гази. Для цього використовували зброю американського виробництва.

Водночас повідомляється, що школою управляло агентство ООН у справах палестинських біженців і під час удару там перебували переселенці.

Представник Міністерства охорони здоров'я Гази повідомив про нібито 45 загиблих унаслідок удару. Ізраїльські військові підтвердили, що завдали авіаудару, націленого на комплекс ХАМАС, що діяв усередині школи.

Що говорять в ООН

ЦАХАЛ повідомив, що вжив багато заходів для мінімізації наслідків напередодні удару, включно з повітряним спостереженням і використанням додаткових точних розвідувальних даних. Журналісти припустили, що для удару використовувалися бомби малого діаметра GBU-39 американського виробництва.

А агентство ООН у справах палестинських біженців заявило, що його школа "можливо, кілька разів постраждала" за ніч від ударів.