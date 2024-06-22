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В Рафахе обстреляли лагерь беженцев, есть погибшие. Израиль отрицает причастность

Рафах, Сектор Газа, Суббота 22 июня 2024 06:27
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В Рафахе обстреляли лагерь беженцев, есть погибшие. Израиль отрицает причастность Фото: в Рафахе обстреляли палаточный городок с беженцами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В районе аль-Маваси города Рафах на юге Сектора Газа был обстрелян палаточный лагерь беженцев. В результате атаки много погибших и раненых. Израиль отрицает свою причастность к инциденту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК) в соцсети Х и издание The Times of Israel.

Днем в пятницу, 21 июня, крупнокалиберные снаряды упали в нескольких метрах от офиса и жилых помещений МККК. В результате удара были повреждены здание офиса, которое окружено сотнями перемещенных гражданских лиц, живущих в палатках.

По данным Красного Креста, после обстрела в ближайший полевой госпиталь организации поступило 22 погибших и 45 пострадавших.

Представитель армии Израиля заявил, что "нет никаких признаков" того, что по палаточному городку ударили именно израильские силы.

"Проведенное предварительное расследование свидетельствует о том, что нет никаких признаков того, что ЦАХАЛ нанес удар по гуманитарной зоне в Аль-Маваси. Инцидент находится на стадии разбирательства", - сказал представитель ЦАХАЛа.

Министерство здравоохранения Газы, которым руководит ХАМАС, обвинило в обстреле Израиль и заявило о 25 погибших и 50 раненых.

Война Израиля с ХАМАС

В октябре прошлого года палестинская террористическая группировка ХАМАС атаковала Сектор Газа. В первый день атаки террористы взяли в плен десятки гражданских и военных израильтян.

В ответ армия Израиля начала военную операцию в анклаве. За несколько месяцев ЦАХАЛ оккупировал большую часть полосы и подошел вплотную к городу Рафах на границе с Египтом.

Однако боевые действия сопровождались большим количеством разрушений и гибелью тысяч гражданских жителей. Ряд стран ЕС и даже США раскритиковали Тель-Авив за нарушение прав человека и законов войны.

В конце мая Международный суд ООН потребовал от властей Израиля прекратить наступление на Рафах в Секторе Газа. Однако израильское правительство отказалось выполнить требование.

ЦАХАЛ взял Рафах в осаду и проводит операцию в ограниченном виде.

Недавно ЦАХАЛ атаковал комплекс ХАМАС, который располагался внутри школы в центральной части Сектора Газа.

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