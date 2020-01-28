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Радуцкий: после продажи "Бориса" нет интересов в медицинском бизнесе

Новости » Политика     28.01.2020 - 08:48
Радуцкий: после продажи "Бориса" нет интересов в медицинском бизнесе
Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

Радуцкий заявил, что все продал

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что у него нет интересов в медицинском бизнесе после продажи клиники "Борис". Об этом Радуцкий рассказал в интервью РБК-Украина.

Радуцкий заявил, что все продал.

"Теперь могу честно сказать. К сожалению, нет. Ничего нет, все продал. Я понимаю, что, возможно, не нужно было. Но окей - продал", - сказал он.

Глава комитета Рады рассказал, что у него был разговором с Владимиром Зеленским.

"Более того, если бы даже он (Зеленский, - ред.) этого не потребовал, я бы на этом настаивал. Я считаю, что оставлять у себя бизнес и при этом работать в комитете по этому же направлению (я ведь точно не пошел бы в антикоррупционный комитет или комитет по правоохранительным органам), лишь давать лишний повод "мочить" меня со всех сторон. Это было осознанное решение", - заявил он.

Добавим, в 1993 году Михаил Радуцкий вместе с друзьями основал медицинский центр "Борис". С 1994 по 2004 год был коммерческим директором, заместителем директора ООО "Борис", а с 2004 года - президент ООО "Борис". В начале 2019 года Радуцкий продал клинику "Борис" сети "Добробут".

Ранее сообщалось, что сеть медицинских центров "Добробут" купила клинику "Борис".

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