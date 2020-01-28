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Радуцький: після продажу "Бориса" немає інтересів у медичному бізнесі

Новини » Політика     28.01.2020 - 08:48
Радуцький: після продажу "Бориса" немає інтересів у медичному бізнесі
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

Радуцький заявив, що все продав

Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що у нього немає інтересів в медичному бізнесі після продажу клініки "Борис". Про це Радуцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Радуцький заявив, що все продав.

"Тепер можу чесно сказати. На жаль, немає. Нічого немає, все продав. Я розумію, що, можливо, не потрібно було. Але окей - продав", - сказав він.

Голова комітету Ради розповів, що у нього була розмова з Володимиром Зеленським.

"Більше того, якби навіть він (Зеленський, - ред.) цього не вимагав, я б на цьому наполягав. Я вважаю, що залишати у себе бізнес і при цьому працювати в комітеті з цього ж напрямку (я точно не пішов би в антикорупційний комітет, або комітет правоохоронних органів), лише давати зайвий привід "мочити" мене з усіх сторін. Це було усвідомлене рішення", - заявив він.

Додамо, в 1993 році Михайло Радуцький разом з друзями заснував медичний центр "Борис". З 1994 по 2004 рік був комерційним директором, заступником директора ТОВ "Борис", а з 2004 року - президент ТОВ "Борис". На початку 2019 року Радуцький продав клініку "Борис" мережі "Добробут".

Раніше повідомлялося, що мережа медичних центрів "Добробут" купила клініку "Борис" .

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Новини України бизнесМихайло Радуцький
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