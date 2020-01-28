Радуцкий: не координирую деятельность Минздрава

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

По словам Радуцкого, если бы кадровая политика Минздрава зависила от него, то министр здравоохранения ушла бы с должности

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что не координирует деятельность Министерства здравоохранения. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По словам Радуцкого, если бы кадровая политика Минздрава зависила от него, то министр здравоохранения Зоряна Скалецкая ушла бы с должности.

"Если бы кадровая политика Минздрава сильно от меня зависела, как об этом говорят, то Скалецкая давно встала бы и ушла. Она амбициозный человек. Но для нее, как и для меня, должности это не самоцель. Поверьте, ее долго упрашивали, чтобы она согласилась стать министром", - заявил он.

Он также рассказал, будут ли кадровые ротации в Минздраве.

"Они уже были. Но там еще вычищать и вычищать. Я понимаю, что моя смска 29 августа преподнесла прессе возможность считать, что я полностью координирую деятельность министерства. Но поверьте, что это далеко не так", - сказал Радуцкий.

Также Радуцкий рассказал о планах принять закон о медстраховании в этом году. В комитете остановились на двух-трех моделях медицинского страхования.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав анонсировал проведение аудита в ряде медучреждений. В частности, в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок.