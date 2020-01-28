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Радуцкий рассказал о планах принять закон о медстраховании в этом году

Новости » Политика     28.01.2020 - 08:34
Радуцкий рассказал о планах принять закон о медстраховании в этом году
Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

В комитете остановились на двух-трех моделях медицинского страхования

В этом году в Раду будет подан законопроект о медстраховании. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью РБК-Украина.

Радуцкий отметил, что в комитете остановились на двух-трех моделях медицинского страхования. Одна из них израильская, вторая - голландская.

"В этом году мы подадим этот законопроект (о медстраховании, - ред.) в зал. Мы его сейчас готовим... Не могу сказать, но скажу до конца первого полугодия 2020 года, какую именно модель мы будем применять", - отметил он.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий - перечня услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.

Кроме того, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Министерстве здравоохранения нарабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности врача.

Также Минздрав анонсировал проведение аудита в ряде медучреждений. В частности, в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок.

Напомним, Министерство здравоохранения внесло в Справочник квалификационных характеристик профессий четыре новые специальности.

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Новости Украины страхованиеМихаил Радуцкий
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