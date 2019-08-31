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Радуцкий отказался возглавить Минздрав через 3 месяца

Новости » Политика    31.08.2019 - 09:46
Радуцкий отказался возглавить Минздрав через 3 месяца
Фото: Михаил Радуцкий (facebook com boris clinic)

По словам Радуцкого, он останется работать в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что не планирует возглавлять Министерство здравоохранения через 3 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

Так, по словам Радуцкого, он не планирует заменять Зоряну Скалецкую на должности министра здаровоохранения в новом правительстве. Он добавил, что хочет остаться работать в парламенте.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Так, много моих коллег во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований здесь", - написал он.

скрін

Напомним, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения. Тогда Арахамия отмечал, что изменения в руководстве Минздрава могут произойти уже через 3 месяца.

Как писало РБК-Украина, на первом заседании Верховной рады Украины народные депутаты утвердили новый состав Кабинета министров. В частности, Зоряну Скалецкую назначили министром здравоохранения. Ранее она была экспертом Центра поддержки реформ при Кабмине.

Арахамия заявил, что главу Минздрава вскоре заменят "Слуга народа" определилась с кандидатурой на главу Минздрава
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныРадуцкий
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