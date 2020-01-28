Радуцький: не координую діяльність Моз

Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

За словами Радуцького, якби кадрова політика Моз залежить від нього, то міністр охорони здоров'я пішла б з посади

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайло Радуцький заявив, що не координує діяльність Міністерства охорони здоров'я. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Радуцького, якби кадрова політика Моз залежить від нього, то міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька пішла би з посади.

"Якщо б кадрова політика Моз від мене залежало, як про це говорять, то Скалецька б давно встала і пішла. Вона амбітна людина. Але для неї, як і для мене, посади це не самоціль. Повірте, її довго просили, щоб вона погодилася стати міністром", - заявив він.

Він також розповів, чи будуть кадрові ротації в Моз.

"Вони вже були. Але там ще вичищати і вичищати. Я розумію, що моя смска 29 серпня піднесла пресі можливість вважати, що я повністю координую діяльність міністерства. Але повірте, що це далеко не так", - сказав Радуцький.

Також Радуцький розповів про плани прийняти закон про медстрахування в цьому році. В комітеті зупинилися на двох-трьох моделях медичного страхування.

Раніше РБК-Україна писало, що Моз анонсував проведення аудиту в ряді медустанов. Зокрема, в лікарні Охматдит, Центрі ендокринної системи та Державному підприємстві медичних закупівель.