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В Раду завтра внесут законопроект по помощи бизнесу во время карантина, - Арахамия

Автор: РБК-Украина

В Верховную раду внесут законопроект по компенсациям предпринимателям, которые пострадали из-за введения властями жесткого карантина. Закона будет внесен в парламент в среду, 24 марта.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24".

"Система помощи по малому и среднему бизнесу у нас регистрируется завтра утром и мы постараемся по укороченной процедуре пройти и, думаю, где-то в течение десяти дней он будет подписан", - заявил он.

При этом нардеп отметил, что выплаты будут зависеть от предыдущих задекларированных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные власти должны помочь бизнесу "красной зоны". По его словам, дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100%.

Кроме того, Кабмин планирует возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за карантина. Выплаты смогут получить в регионах "красной" зоны.

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Новости Украины бизнесДавид АрахамияКарантин
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