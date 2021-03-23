В Раду завтра внесут законопроект по помощи бизнесу во время карантина, - Арахамия

В Верховную раду внесут законопроект по компенсациям предпринимателям, которые пострадали из-за введения властями жесткого карантина. Закона будет внесен в парламент в среду, 24 марта.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24".

"Система помощи по малому и среднему бизнесу у нас регистрируется завтра утром и мы постараемся по укороченной процедуре пройти и, думаю, где-то в течение десяти дней он будет подписан", - заявил он.

При этом нардеп отметил, что выплаты будут зависеть от предыдущих задекларированных.