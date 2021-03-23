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У Раду завтра внесуть законопроект щодо допомоги бізнесу під час карантину, - Арахамія

Автор: РБК-Україна

До Верховної ради внесуть законопроект щодо компенсацій підприємцям, які постраждали через введення владою жорсткого карантину. Закону буде внесений до парламенту в середу, 24 березня.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Україна 24".

"Система допомоги по малому і середньому бізнесу у нас реєструється завтра вранці і ми постараємося за скороченою процедурою пройти і, думаю, десь протягом десяти днів він буде підписаний", - заявив він.

При цьому нардеп зазначив, що виплати будуть залежати від попередніх задекларованих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві влади повинні допомогти бізнесу "червоної зони". За його словами, додатково до запропонованих коштом місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%.

Крім того, Кабмін планує відновити компенсації підприємцям, які постраждали через карантин. Виплати зможуть отримати в регіонах "червоної" зони.

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Новини України бизнесДавид АрахаміяКарантин
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