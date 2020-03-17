В Раду внесут законопроект об уголовной ответственности за завышение цен на лекарства

В партии и фракции "Слуга народа" подготовили законопроект об уголовной ответственности за завышение цен и рекламу недоброкачественных лекарств. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

По словам Радуцкого, законопроект подготовил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура на фоне карантинных мероприятий из-за распространения коронавирус.

"Это законопроект, где есть 100% уголовная ответственность за четыре вещи: за завышение цен на товары для борьбы с короновірусом; за недоброкачественную рекламу лекарств; за обман. Этот закон готовится", - сказал он.

Нардеп не исключил, что законопроект может быть рассмотреть на заседании Верховной рады, которое будет посвящено мерам по борьбе с пандемией.

"Мы сейчас думаем, куда этот законопроект пойдет - отдельно как безотлагательный, или будет добавлен к тем законопроектам, которые подготовил наш комитет и комитет налоговый", - добавил Радуцкий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мероприятий для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Это он сказал в ответ на заявления мэра Харькова Геннадия Кернеса, который не хотел вводить карантин: "Если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его ждет уголовная ответственность", - подчеркнул Зеленский.

Добавим, в Киеве с 17 марта ужесточаются ограничения в связи с карантином: закрываются все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары; ограничивается перемещение по городу и между другими населенными пунктами; будут работать банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Также работа метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове прекратится со вторника, 17 марта.