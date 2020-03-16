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Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 22:49
Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не видит необходимости в приостановке учебного процесса

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

По его словам, мэр Харькова Геннадий Кернес будет ответственным за каждого заболевшего на территории города.

"Я очень люблю Харьков. Я прочитал то, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове - это будет полностью его сейчас ответственность. А еще скажу откровенно, если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его ждет уголовная ответственность", - отметил Зеленский.

Отметим, ранее Геннадий Кернес заявил, что не видит необходимости в приостановке учебного процесса. По словам Кернеса, заболеваемость ОРВИ среди школьников невысокая, а родителям не с кем будет оставлять детей в случае закрытия детсадов.

Напомним, в среду Кабинет министров ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

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