В Кабмине назвали дату закрытия метро в Киеве, Харькове и Днепре

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метро прекратит курсировать 17 марта во всех городах

Работа метрополитена в Киеве и других украинских городах в связи с карантином, вызванного коронавирусом, прекратится со вторника, 17 марта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, соответствующее решение приняло правительство. Также с 12:00 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные (междугородние и межобластные) пассажирские перевозки в Украине.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений. Призываю всех придерживаться этих норм", - сообщил министр.

Напомним, с 00:00 17 марта и до 3 апреля введена запрет на международные железнодорожные, авиа и автобусные перевозки пассажиров, введенная через коронавирус в Украине. Закиті пункты пропуска и контроля через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщение закрываются.