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У Раду внесли заяву щодо спроб відновлення водопостачання до Криму

Новини » Політика     12.03.2020 - 17:48
У Раду внесли заяву щодо спроб відновлення водопостачання до Криму
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній

На сайті парламенту зареєстрований проект постанови №3207 "Про Заяву Верховної ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Наразі текст документу відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

На даний момент авторами постанови значаться 28 народних депутатів від кількох політичних сил.

Нагадаємо, раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде поставляти до Криму воду для промислових і військових потреб. При цьому, як підкреслив глава уряду, можлива поставка води для господарських потреб - у разі гуманітарної загрози українцям.

Як писало РБК-Україна раніше, глава уряду заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що Крим - це Україна і там живуть українці. За його словами, відсутність водопостачання на півострів може привести до гуманітарної катастрофи.

При цьому заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева висловила думку, що Шмигаль поки не в контексті Криму. Вона підкреслила, що позиція представництва президента України в АР Крим не змінилася - Росія несе повну відповідальність за громадян України, які живуть на півострові.

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