В Раду внесли законопроект о защите авторского права: что он предлагает

В Верховной раде сегодня, 9 июня, зарегистрировали законопроект о защите интеллектуальной собственности. В случае его принятия будет усилена ответственность за нарушение авторских прав, в том числе в интернете.
Об это в своем Facebook сообщил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.
"В Верховной раде зарегистрировали законопроект "Об авторском праве и смежных правах", - написал он.
По его словам, основная цель законопроекта - совершенствование правового регулирования относительно осуществления и защиты обладателей интеллектуальной собственности.
Стефанчук отметил, что документ предполагает защиту авторских прав от многочисленных нарушений, в том числе в интернете. "Законопроект предлагает усилить ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности", - уточнил он.
Среди положений документа также отмечено справедливое вознаграждение за публичное использование объектов авторского и смежных прав. Кроме того, планируется создание реестров интеллектуальной собственности, в частности, для оригиналов изобразительного искусства и рукописей литературных произведений.
Документом также вводятся следующие нормы:
Напомним, в апреле МВД Украины попросило Верховную раду усилить ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности. Речь идет об уголовной ответственности.
Отметим, в Украине появился единый орган интеллектуальной собственности. Верховная рада в 2019 году приняла во втором чтении законопроект №2255.
Как писало РБК-Украина, в 2017 году в Европейском союзе заявили о слишком медленном прогрессе Украины в реформе законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности.