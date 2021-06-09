В Раду внесли законопроект о защите авторского права: что он предлагает

"В Верховной раде зарегистрировали законопроект "Об авторском праве и смежных правах", - написал он.

По его словам, основная цель законопроекта - совершенствование правового регулирования относительно осуществления и защиты обладателей интеллектуальной собственности.

Стефанчук отметил, что документ предполагает защиту авторских прав от многочисленных нарушений, в том числе в интернете. "Законопроект предлагает усилить ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности", - уточнил он.

Среди положений документа также отмечено справедливое вознаграждение за публичное использование объектов авторского и смежных прав. Кроме того, планируется создание реестров интеллектуальной собственности, в частности, для оригиналов изобразительного искусства и рукописей литературных произведений.

Документом также вводятся следующие нормы: