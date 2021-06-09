У Раду внесли законопроєкт про захист авторського права: що він пропонує

"У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про авторське право і суміжні права", - написав він.

За його словами, основна мета законопроєкту - вдосконалення правового регулювання щодо здійснення і захисту власників інтелектуальної власності.

Стефанчук зазначив, що документ передбачає захист авторських прав від численних порушень, в тому числі в інтернеті. "Законопроєкт пропонує посилити відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності", - уточнив він.

Серед положень документа також відзначено справедливу винагороду за публічне використання об'єктів авторського та суміжних прав. Крім того, планується створення реєстрів інтелектуальної власності, зокрема, для оригіналів образотворчого мистецтва і рукописів літературних творів.

Документом також вводяться такі норми: