В МВД просят Раду усилить уголовную ответственность за нарушение авторских прав

В Министерстве внутренних дел просят Верховную раду усилить ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности. Речь идет об уголовной ответственности.

Заместитель главы министерства Антон Геращенко отметил, что преступникам часто удается избегать ответственности за совершение преступлений против интеллектуальной собственности именно из-за несовершенства законодательства.

"Тот, кто ворует деньги или товары, получает реальный срок. А тот, кто ворует авторские права или подделывает товары - штрафы или условное наказание. Именно поэтому я призываю народных депутатов увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности", - отметил замминистра.

Геращенко также обратил внимание, что необходимо углублять уровень взаимодействия правоохранительных органов и правообладателя, чтобы эффективнее расследовать преступления, связанные с контрафактной деятельностью.