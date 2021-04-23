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В МВД просят Раду усилить уголовную ответственность за нарушение авторских прав

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 10:55
В МВД просят Раду усилить уголовную ответственность за нарушение авторских прав Фото: замглавы МВД Антон Геращенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Министерстве внутренних дел просят Верховную раду усилить ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности. Речь идет об уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Заместитель главы министерства Антон Геращенко отметил, что преступникам часто удается избегать ответственности за совершение преступлений против интеллектуальной собственности именно из-за несовершенства законодательства.

"Тот, кто ворует деньги или товары, получает реальный срок. А тот, кто ворует авторские права или подделывает товары - штрафы или условное наказание. Именно поэтому я призываю народных депутатов увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности", - отметил замминистра.

Геращенко также обратил внимание, что необходимо углублять уровень взаимодействия правоохранительных органов и правообладателя, чтобы эффективнее расследовать преступления, связанные с контрафактной деятельностью.

Напомним, в Украине появится единый орган интеллектуальной собственности. Верховная рада в прошлом году приняла во втором чтении законопроект №2255.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году в Европейском союзе заявили о слишком медленном прогрессе Украины в реформе законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности.

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