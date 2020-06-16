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В Украине появится новый государственный орган

Новости » Политика     16.06.2020 - 14:32
В Украине появится новый государственный орган
Фото: в Украине появится нацорган интеллектуальной собственности (freepik.com)

Рада приняла во втором чтении законопроект №2255

В Украине появится единый орган интеллектуальной собственности. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2255.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 245 парламентариев.

Закон вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности. Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

А Национальный орган интеллектуальной собственности будет заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.

При этом орган будет функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация) и принадлежать к сфере управления Минэкономики.

Напомним, в феврале парламент одобрил данный проект за основу, его тогда поддержали 307 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году в Европейском союзе заявили о слишком медленном прогрессе Украины в реформе законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радаинтеллектуальная собственность
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