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В Раду внесли законопроект о защите авторского права: что он предлагает

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Киев, Среда 09 июня 2021 15:58
В Раду внесли законопроект о защите авторского права: что он предлагает Фото: в Раду внесли законопроект о защите интеллектуальной собственности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Верховной раде сегодня, 9 июня, зарегистрировали законопроект о защите интеллектуальной собственности. В случае его принятия будет усилена ответственность за нарушение авторских прав, в том числе в интернете.

Об это в своем Facebook сообщил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"В Верховной раде зарегистрировали законопроект "Об авторском праве и смежных правах", - написал он.

По его словам, основная цель законопроекта - совершенствование правового регулирования относительно осуществления и защиты обладателей интеллектуальной собственности.

Стефанчук отметил, что документ предполагает защиту авторских прав от многочисленных нарушений, в том числе в интернете. "Законопроект предлагает усилить ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности", - уточнил он.

Среди положений документа также отмечено справедливое вознаграждение за публичное использование объектов авторского и смежных прав. Кроме того, планируется создание реестров интеллектуальной собственности, в частности, для оригиналов изобразительного искусства и рукописей литературных произведений.

Документом также вводятся следующие нормы:

  • об особенностях использования произведений, которые получили статус "сиротских";
  • создаются условия для реализации авторских прав путем введения соответствующих реестров;
  • обновляются ставки справедливого вознаграждения за право использования в соответствии с законодательством ЕС;
  • закрепляются ставки распределения доходов за публичное использование объектов авторского и смежного права;
  • вводится право sui generis (уникальная правовая конструкция) на неоригинальные объекты, созданные с помощью компьютерных программ;
  • создаются условия для обеспечения открытости передачи права собственности на оригиналы художественных произведений и литературных рукописей.

Напомним, в апреле МВД Украины попросило Верховную раду усилить ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности. Речь идет об уголовной ответственности.

Отметим, в Украине появился единый орган интеллектуальной собственности. Верховная рада в 2019 году приняла во втором чтении законопроект №2255.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году в Европейском союзе заявили о слишком медленном прогрессе Украины в реформе законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности.

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