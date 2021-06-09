У Раду внесли законопроєкт про захист авторського права: що він пропонує
У Верховній Раді сьогодні, 9 червня, зареєстрували законопроєкт про захист інтелектуальної власності. У разі його прийняття буде посилена відповідальність за порушення авторських прав, у тому числі в інтернеті.
Про це у своєму Facebook повідомив перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук.
"У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про авторське право і суміжні права", - написав він.
За його словами, основна мета законопроєкту - вдосконалення правового регулювання щодо здійснення і захисту власників інтелектуальної власності.
Стефанчук зазначив, що документ передбачає захист авторських прав від численних порушень, в тому числі в інтернеті. "Законопроєкт пропонує посилити відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності", - уточнив він.
Серед положень документа також відзначено справедливу винагороду за публічне використання об'єктів авторського та суміжних прав. Крім того, планується створення реєстрів інтелектуальної власності, зокрема, для оригіналів образотворчого мистецтва і рукописів літературних творів.
Документом також вводяться такі норми:
- про особливості використання творів, які отримали статус "сирітських";
- створюються умови для реалізації авторських прав шляхом введення відповідних реєстрів;
- оновлюються ставки справедливої винагороди за право використання відповідно до законодавства ЄС;
- закріплюються ставки розподілу доходів за публічне використання об'єктів авторського і суміжного права;
- вводиться право sui generis (унікальна правова конструкція) на неоригінальні об'єкти, створені за допомогою комп'ютерних програм;
- створюються умови для забезпечення відкритості передачі права власності на оригінали художніх творів і літературних рукописів.
Нагадаємо, в квітні МВС України попросив Верховну раду посилити відповідальність за злочини в сфері інтелектуальної власності. Йдеться про кримінальну відповідальність.
Відзначимо, в Україні з'явився єдиний орган інтелектуальної власності. Верховна рада в 2019 році прийняла в другому читанні законопроєкт №2255.
Як писало РБК-Україна, в 2017 році в Європейському союзі заявили про занадто повільний прогрес України в реформі законодавства в сфері прав інтелектуальної власності.