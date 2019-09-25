В Раду внесли закон о рынке земли

В Верховную раду Украины внесли законопроект правительства №2178 о рынке земли. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Текст проекта закона опубликован на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа: 25 сентября - передан на рассмотрение руководству, направлен на рассмотрение комитета. Таким образом, закон сейчас уже прорабатывается в комитете.

Напомним, 20 сентября появился текст законопроекта о рынке земли. Он был опубликован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины для обсуждения общественности.

Отмечалось, что законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский постановил, что Кабинет министров Украины должен подать законопроект о рынке земли в Верховную раду до первого октября. Подчеркивалось, что такое решение было принято с целью ускорения экономического развития.

Добавим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал об экономическом росте, который может принести запуск рынка земли. Глава Минэкономики заявил, что если рынок земли состоится, он может приносить от 1-2% дополнительного экономического роста в течение первого года.