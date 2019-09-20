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Законопроект о рынке земли Кабмин должен подать в Раду до октября

Новости » Политика    20.09.2019 - 21:30
Законопроект о рынке земли Кабмин должен подать в Раду до октября
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Такое решение было принято с целью ускорения экономического развития

Президент Украины Владимир Зеленский постановил, что Кабинет министров Украины должен подать законопроект о рынке земли в Верховную раду до первого октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, такое решение было принято с целью ускорения экономического развития.

В законопроекте о рынке земли, текст которого появился в пятницу, 20 сентября, предлагается разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они будут зобов'вязаные продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Напомним, ранее РБК-Украина плвідомляло, что украинское правительство предлагает разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года. По словам премьер'єра Алексея Гончарука, в течение года следует прописать все механизмы купли-продажи земли.

В то же время еще в начале сентября президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости принять такой закон до 1 декабря.

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