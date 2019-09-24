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В правительстве назвали ожидаемый экономический рост от введения рынка земли

Новости » Политика    24.09.2019 - 01:33
В правительстве назвали ожидаемый экономический рост от введения рынка земли
Фото: Тимофей Милованов (mfa.gov.ua)

В течение первого года ожидается экономический рост от 1-2%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал об экономическом росте, который может принести запуск рынка земли. Об этом министр сказал в эфире "Свобода слова".

Милованов отметил, что если рынок земли состоится, он может приносить от 1-2% дополнительного экономического роста в течение первого года.

"Это такой технический период. Но это означает больше экономического благосостояния, больше налогов в первые годы. А также 3-3,5% в предстоящие годы. Если же не произойдет рынок земли, то мы себя грабим от экономического роста", - заявил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский постановил, что Кабинет министров Украины должен подать законопроект о рынке земли в Верховную раду до 1 октября.

Предлагается разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они будут обязаны продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинское правительство предлагает разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года. По словам премьера Алексея Гончарука, в течение года следует прописать все механизмы купли-продажи земли.

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