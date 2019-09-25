ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раду внесли закон о рынке земли

Новости » Политика    25.09.2019 - 17:31
В Раду внесли закон о рынке земли
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее проект закона поддержало правительство

В Верховную раду Украины внесли законопроект правительства №2178 о рынке земли. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Текст проекта закона опубликован на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа: 25 сентября - передан на рассмотрение руководству, направлен на рассмотрение комитета. Таким образом, закон сейчас уже прорабатывается в комитете.

Напомним, 20 сентября появился текст законопроекта о рынке земли. Он был опубликован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины для обсуждения общественности.

Отмечалось, что законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский постановил, что Кабинет министров Украины должен подать законопроект о рынке земли в Верховную раду до первого октября. Подчеркивалось, что такое решение было принято с целью ускорения экономического развития.

Добавим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал об экономическом росте, который может принести запуск рынка земли. Глава Минэкономики заявил, что если рынок земли состоится, он может приносить от 1-2% дополнительного экономического роста в течение первого года.

Кабмин утвердил проект закона о рынке земли В правительстве назвали ожидаемый экономический рост от введения рынка земли
Новости Украины Верховная РадаРынок земли
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь