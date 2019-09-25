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У Раду внесли закон про ринок землі

Новини » Політика    25.09.2019 - 17:31
У Раду внесли закон про ринок землі
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше проект закону підтримав уряд

До Верховної ради України внесли законопроект уряду №2178 про ринок землі. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Текст проекту закону опублікований на сайті ВР.

Останній етап проходження документу: 25 вересня - передано на розгляд керівництву, направлено на розгляд комітету. Таким чином закон наразі уже опрацьовується у комітеті.

Нагадаємо, 20 вересня з'явився текст законопроекту про ринок землі. Він був опублікований на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України для обговорення громадськості.

Зазначалося, що законопроект пропонує дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі. Іноземці зможуть отримувати землі у власність в порядку спадкування за законом. При цьому вони зобов'язані будуть продати її протягом року з дня набрання права власності.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський ухвалив, що Кабінет міністрів України повинен подати законопроект про ринок землі в Верховну раду до першого жовтня. Підкреслювалося, що таке рішення було прийнято з метою прискорення економічного розвитку.

Додамо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів про економічне зростання, який може принести запуск ринку землі. Глава Мінекономіки заявив, що якщо ринок землі відбудеться, він може приносити від 1-2% додаткового економічного зростання протягом першого року.

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