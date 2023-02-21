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У Раду внесли проекти постанов про позбавлення мандатів Королевської та Солода

Фото: Наталія Королевська, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 21 лютого, Верховній раді офіційно запропонували позбавити мандатів нардепів від забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську та Юрія Солода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні проекти постанов.

Такі проекти постанов у Раду подали після того, як перелічені вище депутати написали заяви про складання мандату.

За словами нардепа Ярослава Железняка, парламентарі розглянуть таку пропозицію на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Королевській оголосили про підозру, оскільки вона не задекларувала своє майно в Україні та Росії.

Також ми писали, що, за словами нардепа Федора Вениславського, поки що немає підстав для того, щоб позбавити мандата всіх нардепів від ОПЗЖ.

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