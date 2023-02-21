RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раду внесли проекты постановлений о лишении мандатов Королевской и Солода

Фото: Наталья Королевская, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 21 февраля, Верховной раде официально предложили лишить мандатов нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ Наталью Королевскую и Юрия Солода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие проекты постановлений.

Такие проекты постановлений в Раду подали после того, как вышеперечисленные депутаты написали заявления о сложении мандата.

По словам нардепа Ярослава Железняка, парламентарии рассмотрят такое предложение на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, ранее стало известно, что Королевской объявили о подозрении, поскольку она не задекларировала свое имущество в Украине и России.

Также мы писали, что, по словам нардепа Федора Вениславского, пока нет оснований для того, чтобы лишить мандата всех нардепов от ОПЗЖ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Наталия КоролевскаяВерховная радаОппозиционная платформа За життя