"Забула" задекларувати майно в РФ. Королевській оголосили про підозру

Сьогодні, 17 лютого, чинній народній депутатці оголосили про підозру, через те, що під час заповнення декларації вона "забула" внести туди своє майно на території Росії та велику суму грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заяву НАБУ .

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Наталію Королевську.

"НАБУ і САП повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, за даними правоохоронців, вона "забула" про майно у Російській Федерації, а саме:

житловий будинок площею 120,1 кв. м;

земельну ділянку площею 1,13 га.

Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,3 млн гривень.

Нині триває слідство, проте у разі доведення вини народній депутатці загрожує обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Оскільки місцеперебування нардепа не встановлене, про підозру їй повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.